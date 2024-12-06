Лионель МЕССИ: «Надеюсь, что Барселона вернется на свой уровень»

Легенда мирового футбола Лионель Месси рассказал, чего ждет от своего бывшего клуба Барселоны.

«Я надеюсь, что клуб сможет вернуться к тому уровню, где он был всегда. Кроме того, что он мировой эталон, которым никогда не переставал быть, он всегда борется за титулы до конца каждого сезона.

Будучи игроком «Барселоны», ты никогда не можешь согласиться с тем, что будешь вторым или не выиграешь, потому что игроки и болельщики требуют от тебя максимума. Быть лучшим клубом в мире значит нести за собой большую ответственность.

Мне бы очень хотелось, чтобы «Барселона» снова выиграла Ла Лигу, Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. А в те годы, когда это невозможно сделать, желаю, чтобы футболисты соревновались до последнего момента», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что Лионель назвал двух важных людей в его футбольной карьере.