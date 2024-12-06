Вратарь Ворсклы – о травме Исенко: «В него заклинило колено»

Голкипер «Ворсклы», вынужденно вышедший на замену в матче против «Шахтера», Александр Домолега прокомментировал поединок 16-го тура УПЛ (1:3). Также вратарь высказался по поводу травмы своего коллеги Павла Исенко.

– Как входить в такую ​​игру?

– Как сказал наш тренер по вратарям Сергей Николаевич: «Спокойно, и все. Как на тренировке – выходишь и играешь».

– Что с Исенко?

– У него болело немного колено, но он вышел, и в момент, когда выносил мяч, заклинило колено. Наверное, будет ехать на операцию. Посмотрим еще неизвестно точно.

– Я слышал положительные отзывы о вас от Юрия Вильевича на скамейке запасных во время матча. Вы сами довольны игрой?

– Да как сказать? Футбол – это командная игра, поэтому я считаю, что нет, потому что мы проиграли сегодня.

– Командная игра, но вышли и не пропустили.

– Я не знаю. Не могу сказать. Мы все – одна команда, одно целое. Все вместе побеждаем, все вместе проигрываем. Потому так не могу сказать.

– Удачный 2-й тайм немного поднял настроение в раздевалке или все равно итоговый результат огорчает?

– Нет, итоговый результат и рисунок игры нас очень расстраивают.

– Как изменить это, чтобы настроение всегда было хорошим?

– Побеждать, только побеждать, и все.