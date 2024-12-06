Вратарь Ворсклы – о травме Исенко: «В него заклинило колено»
Голкипер прокомментировал матч с «Шахтером» в 16-м туре УПЛ
Голкипер «Ворсклы», вынужденно вышедший на замену в матче против «Шахтера», Александр Домолега прокомментировал поединок 16-го тура УПЛ (1:3). Также вратарь высказался по поводу травмы своего коллеги Павла Исенко.
– Как входить в такую игру?
– Как сказал наш тренер по вратарям Сергей Николаевич: «Спокойно, и все. Как на тренировке – выходишь и играешь».
– Что с Исенко?
– У него болело немного колено, но он вышел, и в момент, когда выносил мяч, заклинило колено. Наверное, будет ехать на операцию. Посмотрим еще неизвестно точно.
– Я слышал положительные отзывы о вас от Юрия Вильевича на скамейке запасных во время матча. Вы сами довольны игрой?
– Да как сказать? Футбол – это командная игра, поэтому я считаю, что нет, потому что мы проиграли сегодня.
– Командная игра, но вышли и не пропустили.
– Я не знаю. Не могу сказать. Мы все – одна команда, одно целое. Все вместе побеждаем, все вместе проигрываем. Потому так не могу сказать.
– Удачный 2-й тайм немного поднял настроение в раздевалке или все равно итоговый результат огорчает?
– Нет, итоговый результат и рисунок игры нас очень расстраивают.
– Как изменить это, чтобы настроение всегда было хорошим?
– Побеждать, только побеждать, и все.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мудрик может стать игроком испанского топ-клуба
Тренер Ильи Ковтуна ответила вице-президентке Украинской федерации гимнастики