5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Ориуэла» и «Хетафе».

После ничьей 0:0 в основное и дополнительное время, «Хетафе» победил в серии пенальти 3:0, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Ориуэла» – «Хетафе» – 0:0 (0:3 пен.)

Видеообзор матча: