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Кубок Испании
Ориуэла
05.12.2024 20:00 – FT 0 : 0
0 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
06 декабря 2024, 00:20 |
27
0

Ориуэла – Хетафе – 0:0 (0:3 пен.). Все решилось в серии. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

06 декабря 2024, 00:20 |
27
0
Ориуэла – Хетафе – 0:0 (0:3 пен.). Все решилось в серии. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Ориуэла» и «Хетафе».

После ничьей 0:0 в основное и дополнительное время, «Хетафе» победил в серии пенальти 3:0, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Ориуэла» – «Хетафе» – 0:0 (0:3 пен.)

Видеообзор матча:

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Ориуэла Хетафе Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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