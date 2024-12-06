Кубок Испании06 декабря 2024, 00:20 |
27
0
Ориуэла – Хетафе – 0:0 (0:3 пен.). Все решилось в серии. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
06 декабря 2024, 00:20 |
27
0
5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Ориуэла» и «Хетафе».
После ничьей 0:0 в основное и дополнительное время, «Хетафе» победил в серии пенальти 3:0, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.
Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря
«Ориуэла» – «Хетафе» – 0:0 (0:3 пен.)
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2024, 12:54 49
Каладзе попал в санкционный список
Футбол | 06 декабря 2024, 00:39 2
Лиссабонская команда в 13-м туре чемпионата Португалии уступила Морейренсе 1:2
Футбол | 05.12.2024, 13:46
Футбол | 05.12.2024, 21:43
Футбол | 05.12.2024, 10:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2024, 09:00 10
Футбол
04.12.2024, 18:05 5
04.12.2024, 09:16 26
04.12.2024, 17:46 4
04.12.2024, 07:15 6
Футбол
04.12.2024, 08:22 10