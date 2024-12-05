Кубок Испании05 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:39
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Сеута – Осасуна – 2:3. Тяжелый камбек фаворита. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
05 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:39
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5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Сеута» и «Осасуна».
«Сеута» вела 2:0 до последних минут, но в концовке «Осасуна» забила два гола. Будимир и Де Аро сравняли счет, а автогол Нимо в добавленное время принес победу гостям 3:2.
Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря
«Сеута» – «Осасуна» – 2:3
Голы: Нимо 41, Жамелли, 69 – Будимир 84, Де Аро 87, Нимо, 90+3 (Автогол)
Видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Автогол забил Карлос Редрюэлло (Сеута).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Jamelli (Сеута).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Редрюэлло (Сеута).
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