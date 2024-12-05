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Кубок Испании
Сеута
05.12.2024 20:00 – FT 2 : 3
Осасуна
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Кубок Испании
05 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:39
33
0

Сеута – Осасуна – 2:3. Тяжелый камбек фаворита. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 23:38 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:39
33
0
Сеута – Осасуна – 2:3. Тяжелый камбек фаворита. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Сеута» и «Осасуна».

«Сеута» вела 2:0 до последних минут, но в концовке «Осасуна» забила два гола. Будимир и Де Аро сравняли счет, а автогол Нимо в добавленное время принес победу гостям 3:2.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Сеута» – «Осасуна» – 2:3

Голы: Нимо 41, Жамелли, 69 – Будимир 84, Де Аро 87, Нимо, 90+3 (Автогол)

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Автогол забил Карлос Редрюэлло (Сеута).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Jamelli (Сеута).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Редрюэлло (Сеута).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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