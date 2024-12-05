5 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Сеута» и «Осасуна».

«Сеута» вела 2:0 до последних минут, но в концовке «Осасуна» забила два гола. Будимир и Де Аро сравняли счет, а автогол Нимо в добавленное время принес победу гостям 3:2.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Сеута» – «Осасуна» – 2:3

Голы: Нимо 41, Жамелли, 69 – Будимир 84, Де Аро 87, Нимо, 90+3 (Автогол)

Видеообзор матча: