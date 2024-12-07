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  4. Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Испания
07 декабря 2024, 01:56 |
689
0

Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард

«Аль-Хиляль» согласился заплатить бешеные деньги за Винисиуса

07 декабря 2024, 01:56 |
689
0
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации Elgoldigital, мадридскую команду покинет Винисиус Жуниор. Бразильца соблазнило предложение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В контракте Винисиуса с «Реалом» прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро – эти деньги готов заплатить клуб «Аль-Хиляль», который является главным фаворитом на подписание Винисиуса.

В этом сезоне Винисиус провел за «галактикос» 18 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Ранее главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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