Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации Elgoldigital, мадридскую команду покинет Винисиус Жуниор. Бразильца соблазнило предложение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В контракте Винисиуса с «Реалом» прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро – эти деньги готов заплатить клуб «Аль-Хиляль», который является главным фаворитом на подписание Винисиуса.

В этом сезоне Винисиус провел за «галактикос» 18 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Ранее главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму.