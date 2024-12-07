Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
«Аль-Хиляль» согласился заплатить бешеные деньги за Винисиуса
«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.
По информации Elgoldigital, мадридскую команду покинет Винисиус Жуниор. Бразильца соблазнило предложение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В контракте Винисиуса с «Реалом» прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро – эти деньги готов заплатить клуб «Аль-Хиляль», который является главным фаворитом на подписание Винисиуса.
В этом сезоне Винисиус провел за «галактикос» 18 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Ранее главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму.
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