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  4. СУДАКОВ: «Про Баварию вообще еще не думали. Пока в приоритете – УПЛ»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 23:34 |
69
0

СУДАКОВ: «Про Баварию вообще еще не думали. Пока в приоритете – УПЛ»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Ворсклой»

05 декабря 2024, 23:34 |
69
0
СУДАКОВ: «Про Баварию вообще еще не думали. Пока в приоритете – УПЛ»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков в послематчевом эфире УПЛ-ТВ прокомментировал победу над Ворсклой (3:1) в матче 16-го тура УПЛ.

– Георгий, как игра? Удалось ли сохранить концентрацию перед матчем с «Баварией»?

– Если честно, мы вообще не думали о «Баварии», ведь игра с ней будет следующей, через пять дней. Сейчас думаем о чемпионате Украины, это в приоритете.

Понимаем, на каком месте находимся, нужно догонять лидеров чемпионата. Вчера они как раз играли между собой и потеряли очки. Следующая встреча у них тоже между собой, и кто-то потеряет очки. Поэтому нам необходимо набирать баллы и побеждать в каждом матче чемпионата.

– Можно сказать, что вчерашний результат стал дополнительной мотивацией?

– Нет смысла кому-то мотивировать нас, мы сами для себя – самые главные мотиваторы. С «Рухом» потеряли очки, и сегодня должны были побеждать.

– Бомбардирский рейтинг для вас лично является дополнительной мотивацией?

– Личной мотивации именно в бомбардирском рейтинге нет. Конечно, приятно забивать голы, и на моей позиции это очень важно, но чтобы как-то особенно реагировать на это, такого нет.

– Во втором тайме не хватило сил или «Ворскла» прибавила?

– В какой-то степени игра уже была по счету, и, кажется, обе команды остановились. У нас были свои моменты, но не реализовали их, и вместо того, чтобы забить четвертый мяч, пропустили и дали оппоненту возможность поверить в себя.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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