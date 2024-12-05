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05 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:26
57
0

БЕЛИК: «Задача Шахтера – много забивать и совершенствовать игру в атаке»

Наставник «Шахтера» U-19 поделился впечатлениями от игры с «Ворсклой» U-19

05 декабря 2024, 23:23 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:26
57
0
БЕЛИК: «Задача Шахтера – много забивать и совершенствовать игру в атаке»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик поделился впечатлениями от победы над «Ворсклой» U-19 (6:0)

– Встреча с «Ворсклой» U-19 была несколько легче, чем с «Рухом» U-19, поскольку на этот раз у нас не было длительного переезда после матча в Юношеской лиге УЕФА и у нас было больше времени на возобновление и тренировку. Благодаря этому команда выглядела более свежей. Ребята очень ответственно подошли к поединку с «Ворсклой» U-19, проявив уважение к большому объему предварительно проделанной работы, за что я им очень благодарен. Будем в хорошем настроении готовиться к встрече с «Баварией» U-19.

– На ваш взгляд, стали быстрые голы решающими в этом поединке?

– Понятно, что быстрый гол всегда придает уверенности команде. В преддверии каждой игры я подчеркиваю подопечным, что важно с самого начала быть максимально сконцентрированными и включенными в игру. В то же время, если не удается быстро забить, это не должно нас огорчать – наоборот, мы должны оставаться последовательными и упорно работать до конца.

– Поединок с «Ворсклой» стал пятым подряд, в котором вашим подопечным удалось забить три или более голов. Удовлетворены ли вы такой результативностью?

– Конечно, я доволен, ведь мы – команда, которая стремится много забивать и уделяет большое внимание атаке. Этот результат является следствием упорного труда и тренировок. У нас достаточно вариантов для продвижения мяча, а индивидуальное мастерство футболистов позволяет постоянно совершенствовать нашу игру в нападении.

Но мне немного жаль защитников, ведь основное внимание болельщиков обычно сосредоточено на эффектных голах и комбинациях, тогда как дисциплинированная игра в обороне не менее важна. Взаимодействие защитников, их страхование друг друга и правильное перемещение – ключевые моменты, на которые больше обращают внимание тренеры и специалисты, а болельщикам интереснее наблюдать за зрелищными моментами в атаке.

– Замены были направлены на подготовку к предстоящей еврокубковой игре с «Баварией» U-19?

– Иногда мы с тренерским штабом шутим, что планируем одно, а выходит несколько другое. Сегодня сложилось так, что мы дали возможность отдохнуть футболистам, обычно получающим больше игрового времени, и предоставили шанс тем, кто имеет меньше минут на поле.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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