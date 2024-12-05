В одни ворота. Молодежка Шахтера без шансов разгромила Ворсклу
«Шахтер» не оставил шансов полтавчанам
5 декабря в Молодёжной лиге Украины встретились донецкий «Шахтёр» и полтавская «Ворскла».
Донецкий коллектив снял все вопросы по победителю встречи еще в первом тайме. Команда забила четыре гола до перерыва, а выйдя на поле во второй половине встречи довела дело до совсем унизительного разгрома «Ворсклы».
Матч завершился победой «Шахтёра» со счётом 6:0.
Молодёжная лига. 16-й тур. 5 декабря
Шахтёр U19 – Ворскла U19 – 6:0
Голы: Ломага, 6, Сметана, 20, Ломага, 23, Башмарин, 34, Бундаш, 63, Гарабажий, 69
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