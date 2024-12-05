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Молодежные турниры
05 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:02
425
0

Известный тренер спрогнозировал выступление сборной Украины U-21 на Евро

Олега Федорчука беспокоит довольно короткая скамейка запасных в украинской молодежке

05 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:02
425
0
Известный тренер спрогнозировал выступление сборной Украины U-21 на Евро
УАФ

Украинский тренер, авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки финальной части молодежного чемпионата Европы, где на групповом этапе украинская сборная померится силами с датчанами, финнами и нидерландцами.

«Приятно отметить, что на этот раз есть серьезное представительство среди подопечных Унаи Мельгосы не только выпускников академий «Динамо», «Шахтера», но и «Руха». Все же, не может не беспокоить довольно короткая скамейка запасных в украинской молодежке, и хватит ли физических кондиций проводить решающие поединки при очень плотном календаре?

Последние контрольные матчи – с португальцами и итальянцами – показали, прежде всего, отличные бойцовские качества наших ребят, которые помогли на последних минутах спастись от поражений. С другой стороны, практически все игровое время условия диктовали соперники, которые вели в счете. Вряд ли в финальной части Европы в июне в Словакии оппоненты позволят себе так легкомысленно относиться. Это нашему тренерскому штабу следует обязательно учесть.

По моему мнению, в нашей группе фаворита нет. Поэтому важно, в какой спортивной форме будут находиться участники, будут ли в строю ведущие исполнители, будут ли готовы сыграть через не могу. Думаю, что украинской сборной при максимальной настроенности по силам пробиться в четвертьфинал», – сказал Федорчук.

Ранее мы сообщали, что бывший главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков, который привел своих подопечных в 2019 году к победе на чемпионате мира, рассказал, как футболисты делили премиальные.

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу U-21 инсайд Унаи Мельгоса Евро-2025 U-21
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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