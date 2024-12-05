Бразильский гранд хочет договориться по игроку Шахтера
«Коринтианс» попробует сделать все, чтобы Майкон остался в клубе и на кампанию-2025
Руководство «Коринтианса» хочет оставить в рядах первой команды на сезон-2025 27-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который защищает цвета «тимау» на правах аренды с апреля 2022-го.
«Майкон, получивший очень серьезную травму, является спортсменом, который обладает необходимыми навыками, он знает клуб и в наших условиях, в сочетании ситуаций, при которых необходимо будет внести некоторые коррективы, этот футболист также проявил интерес к тому, чтобы остаться. Наше намерение заключается в том, чтобы сделать все для того, чтоб сохранить команду, 100% ее нынешнего состава», – заявил спортивный директор «Коринтианса» Фабиньо Сольдадо.
В бразильской Серии А-2024 Майкон провел только 2 поединка, после чего получил тяжелую травму колена и до сих пор проходит процесс реабилитации.
Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2026 года.
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