Бразильский гранд хочет договориться по игроку Шахтера

Руководство «Коринтианса» хочет оставить в рядах первой команды на сезон-2025 27-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который защищает цвета «тимау» на правах аренды с апреля 2022-го.

«Майкон, получивший очень серьезную травму, является спортсменом, который обладает необходимыми навыками, он знает клуб и в наших условиях, в сочетании ситуаций, при которых необходимо будет внести некоторые коррективы, этот футболист также проявил интерес к тому, чтобы остаться. Наше намерение заключается в том, чтобы сделать все для того, чтоб сохранить команду, 100% ее нынешнего состава», – заявил спортивный директор «Коринтианса» Фабиньо Сольдадо.

В бразильской Серии А-2024 Майкон провел только 2 поединка, после чего получил тяжелую травму колена и до сих пор проходит процесс реабилитации.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2026 года.