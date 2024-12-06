Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина поиграла в падель.

Падель-теннис очень похож на обычный теннис, но играют на закрытом корте. Также отличаются ракетки – в паделе они несколько меньше, чем в классическом виде спорта.

Украинка играла в парном матче против дуэта, в которым был легендарный украинский экс-футболист и действующий президент УАФ Андрей Шевченко. На опубликованном видео в социальных сетях показан крутой розыгрыш, который выиграла Элина со своим партнером.

Ранее Свитолина заявила, что собирается выступить на Australian Open 2025 и уже начала подготовку, тренируясь на корте.

ВИДЕО. Свитолина и Шевченко поиграли в падель. Элина взяла крутой розыгрыш