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06 декабря 2024, 02:53 | Обновлено 06 декабря 2024, 03:38
104
0

ВИДЕО. Свитолина и Шевченко поиграли в падель. Элина взяла крутой розыгрыш

Украинская теннисистка как раз недавно и начала уже тренироваться на корте

06 декабря 2024, 02:53 | Обновлено 06 декабря 2024, 03:38
104
0
ВИДЕО. Свитолина и Шевченко поиграли в падель. Элина взяла крутой розыгрыш
Instagram

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина поиграла в падель.

Падель-теннис очень похож на обычный теннис, но играют на закрытом корте. Также отличаются ракетки – в паделе они несколько меньше, чем в классическом виде спорта.

Украинка играла в парном матче против дуэта, в которым был легендарный украинский экс-футболист и действующий президент УАФ Андрей Шевченко. На опубликованном видео в социальных сетях показан крутой розыгрыш, который выиграла Элина со своим партнером.

Ранее Свитолина заявила, что собирается выступить на Australian Open 2025 и уже начала подготовку, тренируясь на корте.

ВИДЕО. Свитолина и Шевченко поиграли в падель. Элина взяла крутой розыгрыш

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падель Элина Свитолина Андрей Шевченко видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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