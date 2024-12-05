Свитолина призналась, сыграет ли на Australian Open 2025

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, планирует ли сыграть на Открытом чемпионате Австралии 2024:

«Я уже восстанавливаюсь два месяца. Возвращаюсь на корт, буду тренироваться. Я занималась физической подготовкой и буду выходить, играть на корте. Это занимает некоторое время, но надеюсь, что в январе я буду играть на Australian Open.



Несколько волнуюсь, как будет выдерживать нагрузки моя нога, как я буду чувствовать себя на корте во время матча, но это нормальные человеческие ощущения.

Я думаю, что со временем оно пройдет, и для меня будет комфортнее играть и не думать о ноге, а о матче, и что нужно делать. Надеюсь, нога будет выдерживать нагрузку и будет себя чувствовать хорошо».

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочно завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез.

Ранее появились заявочные листы на первые турниры сезона 2025 года – 500-тысячник в Брисбене и 250-тысячник в Окленде. Элины в этих списках нет. В 2024 она дошла до финала на соревнованиях в Новой Зеландии.