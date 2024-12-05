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WTA
05 декабря 2024, 22:31 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:06
372
0

Свитолина призналась, сыграет ли на Australian Open 2025

Элина сообщила, что уже начала тренировки на корте

05 декабря 2024, 22:31 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:06
372
0
Свитолина призналась, сыграет ли на Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, планирует ли сыграть на Открытом чемпионате Австралии 2024:

«Я уже восстанавливаюсь два месяца. Возвращаюсь на корт, буду тренироваться. Я занималась физической подготовкой и буду выходить, играть на корте. Это занимает некоторое время, но надеюсь, что в январе я буду играть на Australian Open.

Несколько волнуюсь, как будет выдерживать нагрузки моя нога, как я буду чувствовать себя на корте во время матча, но это нормальные человеческие ощущения.

Я думаю, что со временем оно пройдет, и для меня будет комфортнее играть и не думать о ноге, а о матче, и что нужно делать. Надеюсь, нога будет выдерживать нагрузку и будет себя чувствовать хорошо».

В сентябре Элина перенесла операцию на ноге и досрочно завершила текущий сезон. Украинка была вынуждена носить ортез.

Ранее появились заявочные листы на первые турниры сезона 2025 года – 500-тысячник в Брисбене и 250-тысячник в Окленде. Элины в этих списках нет. В 2024 она дошла до финала на соревнованиях в Новой Зеландии.

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Даниил Агарков Источник: Украинская правда
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