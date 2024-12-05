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Испания
05 декабря 2024, 22:48 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:03
1428
1

Суперзвезда Реала покинет клуб летом 2025 года

Винисиус Жуниор готов покинуть мадридский клуб

05 декабря 2024, 22:48 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:03
1428
1
Суперзвезда Реала покинет клуб летом 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации Elgoldigital, мадридскую команду покинет Винисиус Жуниор. Основная из причин – бразилец разочаровался в клубе после того, как не выиграл Золотой мяч 2024. Уже долгое время Винисиуса хотят подписать клубы из Саудовской Аравии. Из европейских топ-клубов претендентами на бразильца являются французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Винисиус провел за «галактикос» 18 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Ранее главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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Alex Komnin
Звісно в Англію. Скоріш за все в Юнайтед, бо в Сіті вистачає гравців, Ліверпуль не потягне, Арсенал навіть не буде сперечатися. Рубен влітку почне чистити непотріб у команді.
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