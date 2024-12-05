Суперзвезда Реала покинет клуб летом 2025 года

«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.

По информации Elgoldigital, мадридскую команду покинет Винисиус Жуниор. Основная из причин – бразилец разочаровался в клубе после того, как не выиграл Золотой мяч 2024. Уже долгое время Винисиуса хотят подписать клубы из Саудовской Аравии. Из европейских топ-клубов претендентами на бразильца являются французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Винисиус провел за «галактикос» 18 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Ранее главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму.