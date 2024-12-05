Суперзвезда Реала покинет клуб летом 2025 года
Винисиус Жуниор готов покинуть мадридский клуб
«Реал» Мадрид летом 2025 года останется без суперзвездного нападающего.
По информации Elgoldigital, мадридскую команду покинет Винисиус Жуниор. Основная из причин – бразилец разочаровался в клубе после того, как не выиграл Золотой мяч 2024. Уже долгое время Винисиуса хотят подписать клубы из Саудовской Аравии. Из европейских топ-клубов претендентами на бразильца являются французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Винисиус провел за «галактикос» 18 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Ранее главная звезда Реала признался, из-за чего получил тяжелую травму.
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