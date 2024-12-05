Рафаэль ВАН ДЕР ВАРТ: «Мбаппе был звездой ПСЖ, а Роналду - звезда мира»

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт оценил игру Килиана Мбаппе в «Реале» по сравнению с игрой Криштиану Роналду, когда тот был игроком королевского клуба.

«Невозможно сравнивать этих двух игроков, ведь Криштиану пришел в «Реал» и сразу стал лидером команды, а Мбаппе был звездой в ПСЖ, но здесь он всего лишь нападающий, который с самого начала должен стремиться к успеху.

Это два разных футболиста. Все знали, что когда Криштиану выходил на поле, он забирал от матча всё, что ему нужно. Роналду показал, что он звезда. Мбаппе хотел бы иметь такие привилегии, но не делает для этого ничего, просто потому что он был кем-то в ПСЖ.

Килиану нужно понять, что во Франции нет ничего лучше ПСЖ, а в Испании конкуренция совсем другая, и от «Реала» всегда будут требовать намного больше, ведь это бренд не только европейского футбола», – прокомментировал ван дер Варт в интервью BetMGM.

Ранее в Испании сообщили, что разочарованы игрой Килиана Мбаппе.