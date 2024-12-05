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Испания
05 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 05 декабря 2024, 21:17
461
0

Рафаэль ВАН ДЕР ВАРТ: «Мбаппе был звездой ПСЖ, а Роналду - звезда мира»

Ветераны футбола дают свою оценку на игру француза за королевский клуб

05 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 05 декабря 2024, 21:17
461
0
Рафаэль ВАН ДЕР ВАРТ: «Мбаппе был звездой ПСЖ, а Роналду - звезда мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Goal

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт оценил игру Килиана Мбаппе в «Реале» по сравнению с игрой Криштиану Роналду, когда тот был игроком королевского клуба.

«Невозможно сравнивать этих двух игроков, ведь Криштиану пришел в «Реал» и сразу стал лидером команды, а Мбаппе был звездой в ПСЖ, но здесь он всего лишь нападающий, который с самого начала должен стремиться к успеху.

Это два разных футболиста. Все знали, что когда Криштиану выходил на поле, он забирал от матча всё, что ему нужно. Роналду показал, что он звезда. Мбаппе хотел бы иметь такие привилегии, но не делает для этого ничего, просто потому что он был кем-то в ПСЖ.

Килиану нужно понять, что во Франции нет ничего лучше ПСЖ, а в Испании конкуренция совсем другая, и от «Реала» всегда будут требовать намного больше, ведь это бренд не только европейского футбола», – прокомментировал ван дер Варт в интервью BetMGM.

Ранее в Испании сообщили, что разочарованы игрой Килиана Мбаппе.

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Рафаэль ван дер Варт чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе Криштиану Роналду
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
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