Забарный выйдет в старте. Звездный игрок Тоттенхэма – в запасе на Борнмут
Матч 14-го тура АПЛ 2024/25 состоится 5 декабря в 22:15 по Киеву
5 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм.
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Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.
Украинский защитник вишен Илья Забарный попал в стартовый состав коллектива. Звездный игрок шпор Сон Хын Мин остался в запасе команды.
После 13 сыгранных туров Борнмут с 18 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии. У Тоттенхэма 20 пунктов и 8-я позиция.
Стартовые составы на матч Борнмут – Тоттенхэм
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