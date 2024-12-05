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Англия
05 декабря 2024, 21:15 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:21
578
1

Забарный выйдет в старте. Звездный игрок Тоттенхэма – в запасе на Борнмут

Матч 14-го тура АПЛ 2024/25 состоится 5 декабря в 22:15 по Киеву

05 декабря 2024, 21:15 | Обновлено 05 декабря 2024, 22:21
578
1
Забарный выйдет в старте. Звездный игрок Тоттенхэма – в запасе на Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

5 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Украинский защитник вишен Илья Забарный попал в стартовый состав коллектива. Звездный игрок шпор Сон Хын Мин остался в запасе команды.

После 13 сыгранных туров Борнмут с 18 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии. У Тоттенхэма 20 пунктов и 8-я позиция.

Стартовые составы на матч Борнмут – Тоттенхэм

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Борнмут Тоттенхэм Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Сон Хын Мин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pol-55
Сон без Гаррі здувся,за то рудий тепер в гарній формі.
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