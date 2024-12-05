Забарный выйдет в старте. Звездный игрок Тоттенхэма – в запасе на Борнмут

5 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм.

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Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Украинский защитник вишен Илья Забарный попал в стартовый состав коллектива. Звездный игрок шпор Сон Хын Мин остался в запасе команды.

После 13 сыгранных туров Борнмут с 18 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии. У Тоттенхэма 20 пунктов и 8-я позиция.

Стартовые составы на матч Борнмут – Тоттенхэм