ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира

5 декабря 2024 года в Майами (штат Флорида, США) проходит жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

Накануне жеребьевки в FIFA показали, как будет выглядеть трофей обновленного чемпионата мира. Трофей оформлен не как стандартный кубок, а как серебряная салатница (трофей чемпиона Германии) и Cуперкубок Англии.

За жеребьевкой турнира в режиме онлайн можно следить на Sport.ua.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.