ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира
В эти минуты продолжается жеребьевка турнира
5 декабря 2024 года в Майами (штат Флорида, США) проходит жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.
Накануне жеребьевки в FIFA показали, как будет выглядеть трофей обновленного чемпионата мира. Трофей оформлен не как стандартный кубок, а как серебряная салатница (трофей чемпиона Германии) и Cуперкубок Англии.
За жеребьевкой турнира в режиме онлайн можно следить на Sport.ua.
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.
The new Club World Cup trophy 🏆 pic.twitter.com/8z6P9Lq7q3— B/R Football (@brfootball) December 5, 2024
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