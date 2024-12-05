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  4. ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
05 декабря 2024, 20:44 |
1114
0

ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира

В эти минуты продолжается жеребьевка турнира

05 декабря 2024, 20:44 |
1114
0
ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира
FIFA

5 декабря 2024 года в Майами (штат Флорида, США) проходит жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025 по футболу.

Накануне жеребьевки в FIFA показали, как будет выглядеть трофей обновленного чемпионата мира. Трофей оформлен не как стандартный кубок, а как серебряная салатница (трофей чемпиона Германии) и Cуперкубок Англии.

За жеребьевкой турнира в режиме онлайн можно следить на Sport.ua.

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года на 12 аренах в 11 городах США.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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