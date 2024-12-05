Максимов заменил голкипера в матче против Шахтера в середине второго тайма

5 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу горняков.

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На 67-й минуте главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов сделал вынужденную замену голкипера.

Павел Исенко получил травму колена. Вместо 21-летнего вратаря вышел Александр Домолега.

Домолега во второй раз в карьере провел игровые минуты в матче чемпионата Украины.