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  4. Легендарный клуб нашел деньги на трансфер звездного Холанда
Испания
05 декабря 2024, 20:19 |
1149
0

Легендарный клуб нашел деньги на трансфер звездного Холанда

«Барселона» может купить одного из лучших футболистов планеты

05 декабря 2024, 20:19 |
1149
0
Легендарный клуб нашел деньги на трансфер звездного Холанда
Football Transfers. Эрлинг Холанд

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

К звездному нападающему активный интерес проявляет «Барселона». Каталонцы уже нашли деньги на его трансфер. Президент клуба Жоан Лапорта активирует очередной финансовый рычаг – клуб продаст VIP-места на домашнем стадионе на 20 лет вперед и заработает 200 миллионов евро. За вырученные средства каталонцы планируют зарегистрировать новичков – Ольмо и Роке, а остальные потратят на трансфер Эрлинга.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 12 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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