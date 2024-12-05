Легендарный клуб нашел деньги на трансфер звездного Холанда

24-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

К звездному нападающему активный интерес проявляет «Барселона». Каталонцы уже нашли деньги на его трансфер. Президент клуба Жоан Лапорта активирует очередной финансовый рычаг – клуб продаст VIP-места на домашнем стадионе на 20 лет вперед и заработает 200 миллионов евро. За вырученные средства каталонцы планируют зарегистрировать новичков – Ольмо и Роке, а остальные потратят на трансфер Эрлинга.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 12 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.