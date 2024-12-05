Именитый клуб сделает предложение по трансферу Мудрика. Но не зимой

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб.

По информации Onlymercato, один из лидеров французской Лиги 1 «Марсель» не отказался от идеи трансфера Мудрика. «Олимпийцы» готовят трансферное предложение по украинцу на лето 2025 года. Трансферные переговоры перенесутся на лето, ведь «Челси» дал четкий сигнал, что не будут рассматривать уход Мудрика в январе.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 три гола. Ранее сообщалось, что Мудриком интересуются «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Марсель».