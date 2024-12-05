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  4. ВИДЕО. Разгром во Львове за 36 минут. Траоре забил Ворскле третий гол
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:53
351
0

ВИДЕО. Разгром во Львове за 36 минут. Траоре забил Ворскле третий гол

Шахтер побеждает полтавскую команду со счетом 3:0 уже в первом тайме

05 декабря 2024, 18:48 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:53
351
0
ВИДЕО. Разгром во Львове за 36 минут. Траоре забил Ворскле третий гол
ФК Шахтер. Лассина Траоре

5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 36-й минуте Лассина Траоре сделал счет 3:0 в пользу горняков.

Первые два мяча за донецкий клуб оформили Невертон и Георгий Судаков на 14-й и 22-й соответственно.

❗️ ВИДЕО. Разгром во Львове за 36 минут. Траоре забил Ворскле третий гол

ГОЛ! 3:0 Траоре, 36 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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