ВИДЕО. Разгром во Львове за 36 минут. Траоре забил Ворскле третий гол
Шахтер побеждает полтавскую команду со счетом 3:0 уже в первом тайме
5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.
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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 36-й минуте Лассина Траоре сделал счет 3:0 в пользу горняков.
Первые два мяча за донецкий клуб оформили Невертон и Георгий Судаков на 14-й и 22-й соответственно.
❗️ ВИДЕО. Разгром во Львове за 36 минут. Траоре забил Ворскле третий гол
ГОЛ! 3:0 Траоре, 36 мин.
😍 Лассіна Траоре! ⚽️ Влучний постріл нападника у Львові… І це 3:0! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарВорскла pic.twitter.com/YNRmUFpFFX— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 5, 2024
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