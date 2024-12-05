ВИДЕО. Как Невертон и Судаков сделали счет 2:0 в матче Шахтер – Ворскла
5 декабря во Львове проходит поединок 16-го тура УПЛ, горняки дважды забили за 22 минуты
5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.
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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 14-й минуте Невертон открыл счет. Бразилец на добивании все-таки сумел поразить ворота Павла Исенко.
На 22-й горняки оформили второй мяч. Отличился Георгий Судаков после передачи Винисиуса Тобиаса.
❗️ВИДЕО. Как Невертон и Судаков сделали счет 2:0 в матче Шахтер – Ворскла
ГОЛ! 1:0 Невертон, 14 мин.
⚽️ Невертон забиває у Львові та відкриває рахунок у матчі! 💪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 5, 2024
🟠 «Шахтар» 🆚 «Ворскла» ⚪️#Shakhtar #ШахтарВорскла pic.twitter.com/KSIt8Eb9jR
ГОЛ! 2:0 Судаков, 22 мин.
⚽️ 2:0 у Львові! 🧡 Георгій Судаков знову забиває та подвоює нашу перевагу! 👏#Shakhtar #ШахтарВорскла pic.twitter.com/ZYIRPLHmKM— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 5, 2024
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