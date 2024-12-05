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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 18:27 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:38
546
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ВИДЕО. Как Невертон и Судаков сделали счет 2:0 в матче Шахтер – Ворскла

5 декабря во Львове проходит поединок 16-го тура УПЛ, горняки дважды забили за 22 минуты

05 декабря 2024, 18:27 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:38
546
0
ВИДЕО. Как Невертон и Судаков сделали счет 2:0 в матче Шахтер – Ворскла
ФК Шахтер. Георгий Судаков

5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 14-й минуте Невертон открыл счет. Бразилец на добивании все-таки сумел поразить ворота Павла Исенко.

На 22-й горняки оформили второй мяч. Отличился Георгий Судаков после передачи Винисиуса Тобиаса.

❗️ВИДЕО. Как Невертон и Судаков сделали счет 2:0 в матче Шахтер – Ворскла

ГОЛ! 1:0 Невертон, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Судаков, 22 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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