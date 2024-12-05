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  4. «Была одна задача». Леднев – про матч с Рухом
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 18:42 |
169
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«Была одна задача». Леднев – про матч с Рухом

Богдан Леднев считает, что команда находится в кризисе

05 декабря 2024, 18:42 |
169
0
«Была одна задача». Леднев – про матч с Рухом
ФК Полесье. Богдан Леднев

Полузащитник «Полесья» Богдан Леднев прокомментировал матч с «Рухом» и кризис команды:

«Хорошо, что отыгрались, но у нас была одна задача на сегодня – победа. Поэтому хорошо, что отыгрались, но это не тот результат, которого мы хотели. В принципе, за последние матчи создали, считаю, достаточно моментов, но подводит реализация».

«Уже два матча поле в очень плохом состоянии. Конечно, такой команде, как наша, которая играет с мячом, мешает это поле – и сегодня в том числе. Я еще раз говорю, что мы рассчитывали на победу сегодня, но учитывая то, что мы отыгрались, то, наверное, ничья – это закономерный результат».

Кварцяный прокомментировал игру «Полесья».

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Данііл Киріяка Источник: УПЛ-ТВ
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