«Была одна задача». Леднев – про матч с Рухом

Полузащитник «Полесья» Богдан Леднев прокомментировал матч с «Рухом» и кризис команды:

«Хорошо, что отыгрались, но у нас была одна задача на сегодня – победа. Поэтому хорошо, что отыгрались, но это не тот результат, которого мы хотели. В принципе, за последние матчи создали, считаю, достаточно моментов, но подводит реализация».

«Уже два матча поле в очень плохом состоянии. Конечно, такой команде, как наша, которая играет с мячом, мешает это поле – и сегодня в том числе. Я еще раз говорю, что мы рассчитывали на победу сегодня, но учитывая то, что мы отыгрались, то, наверное, ничья – это закономерный результат».

Кварцяный прокомментировал игру «Полесья».