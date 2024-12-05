Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Буткевича развели. Ему подсунули левых футболистов»

Именитый украинский тренер Виталий Кварцяный назвал клубы, которые считает главными разочарованиями сезона 2024/25 в Украинской Премьер-лиге:

«Меня разочаровали «Полесье» и ЛНЗ. Они купили игроков, а команды не знают, как в футбол играть. Буткевич ворвался в украинский футбол, как ураган. Показал организационные и мотивационные чудеса. Меня приятно удивило, что такие меценаты еще есть.

Но мне очень жаль, что Буткевича и владельца ЛНЗ развели агенты, которые подсунули им «левых» футболистов и тренеров. А они щедрые люди, потому не жалеют денег. Набрали каких-то непонятных испанцев. В Украине 100 квалифицированных тренеров без работы сидят! Иностранцы минимум пять лет должны учить наш менталитет, а не сразу с корабля на бал и еще и на большую зарплату, которую им выбили агенты», – заявил Кварцяный.

Ранее сообщалось, что президент «Полесья» был недоволен футболистами житомирского клуба в матче чемпионата.