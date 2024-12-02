Журналист: «Президент Полесья был недоволен футболистами в матче с Зарей»

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Полесье» (Житомир) и «Заря» Луганск сыграли вничью со счетом 1:1. Гости играли в меньшинстве с 71-й минуты, когда удалили защитника Романа Вантуха.

Как сообщает журналист Владимир Крамар, в этом поединке президент житомирской команды Геннадий Буткевич был зол на своих футболистов и даже разговаривал с ними в перерыве матча:

«Я слышал такую информацию, что в перерыве матча с «Зарей» президент Буткевич посетил раздевалку команды и на повышенных тонах поговорил с футболистами клуба».

В последнем матче УПЛ «Полесье» проиграло со счетом 1:3 «Кривбассу». Житомирский клуб не может победить в четырех последних матчах – одна ничья и три поражения. «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице (23 балла).