Журналист: «Президент Полесья был недоволен футболистами в матче с Зарей»
Геннадий Буткевич посетил раздевалку клуба в перерыве матча
В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Полесье» (Житомир) и «Заря» Луганск сыграли вничью со счетом 1:1. Гости играли в меньшинстве с 71-й минуты, когда удалили защитника Романа Вантуха.
Как сообщает журналист Владимир Крамар, в этом поединке президент житомирской команды Геннадий Буткевич был зол на своих футболистов и даже разговаривал с ними в перерыве матча:
«Я слышал такую информацию, что в перерыве матча с «Зарей» президент Буткевич посетил раздевалку команды и на повышенных тонах поговорил с футболистами клуба».
В последнем матче УПЛ «Полесье» проиграло со счетом 1:3 «Кривбассу». Житомирский клуб не может победить в четырех последних матчах – одна ничья и три поражения. «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице (23 балла).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Эдоардо Бове все не так плохо, как могло быть
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ 2024/25