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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 13:11 |
580
1

Журналист: «Президент Полесья был недоволен футболистами в матче с Зарей»

Геннадий Буткевич посетил раздевалку клуба в перерыве матча

02 декабря 2024, 13:11 |
580
1
Журналист: «Президент Полесья был недоволен футболистами в матче с Зарей»
Геннадий Буткевич

В матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги «Полесье» (Житомир) и «Заря» Луганск сыграли вничью со счетом 1:1. Гости играли в меньшинстве с 71-й минуты, когда удалили защитника Романа Вантуха.

Как сообщает журналист Владимир Крамар, в этом поединке президент житомирской команды Геннадий Буткевич был зол на своих футболистов и даже разговаривал с ними в перерыве матча:

«Я слышал такую информацию, что в перерыве матча с «Зарей» президент Буткевич посетил раздевалку команды и на повышенных тонах поговорил с футболистами клуба».

В последнем матче УПЛ «Полесье» проиграло со счетом 1:3 «Кривбассу». Житомирский клуб не может победить в четырех последних матчах – одна ничья и три поражения. «Полесье» занимает пятое место в турнирной таблице (23 балла).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Полесье Полесье - Заря Геннадий Буткевич Владимир Крамар Игорь Бурбас
Микола Титюк Источник
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Gargantua81
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