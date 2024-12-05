Франция05 декабря 2024, 18:03 |
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Переговоры идут. Звездный форвард может переехать в Париж
Виктор Осимхен может стать игроком «ПСЖ»
05 декабря 2024, 18:03 |
636
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Нигерийский форвард «Наполи», выступающий в аренде за «Галатасарай», Виктор Осимхен привлекает внимание «ПСЖ», сообщает RMC Sport.
25-летний форвард может стать игроком парижского гранда уже в январе, клубы ведут переговоры. Виктор забил уже 9 голов и отдал 3 ассиста в этом сезоне на клубном уровне, Энрике видит в нем одно из возможных решений проблем «ПСЖ». Да и сам Виктор обойдется парижанам значительно дешевле. чем это могло бы быть летом.
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