Франция05 декабря 2024, 17:46 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:55
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В гонке за Golden Boy. Европейские гранды следят за талантом Ювентуса
Кенан Йылдыз привлекает внимание множества клубов
05 декабря 2024, 17:46 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:55
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Победитель премии «Golden Boy» по версии болельщиков Кенан Йылдыз привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Флориан Плеттенберг.
Помимо «Манчестер Юнайтед» в этом списке присутствуют: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Похоже, что игрок останется в Турине и в следующем сезоне, несмотря на интерес других клубов.
В текущем сезоне Кенан Йилдиз сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Лидер «Ювентуса» восстановился от травмы.
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