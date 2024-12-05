В гонке за Golden Boy. Европейские гранды следят за талантом Ювентуса

Победитель премии «Golden Boy» по версии болельщиков Кенан Йылдыз привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Флориан Плеттенберг.

Помимо «Манчестер Юнайтед» в этом списке присутствуют: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Похоже, что игрок останется в Турине и в следующем сезоне, несмотря на интерес других клубов.

В текущем сезоне Кенан Йилдиз сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Лидер «Ювентуса» восстановился от травмы.