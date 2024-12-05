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Франция
05 декабря 2024, 17:46 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:55
347
0

В гонке за Golden Boy. Европейские гранды следят за талантом Ювентуса

Кенан Йылдыз привлекает внимание множества клубов

05 декабря 2024, 17:46 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:55
347
0
В гонке за Golden Boy. Европейские гранды следят за талантом Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Победитель премии «Golden Boy» по версии болельщиков Кенан Йылдыз привлекает внимание нескольких европейских грандов, сообщает Флориан Плеттенберг.

Помимо «Манчестер Юнайтед» в этом списке присутствуют: «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Похоже, что игрок останется в Турине и в следующем сезоне, несмотря на интерес других клубов.

В текущем сезоне Кенан Йилдиз сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Лидер «Ювентуса» восстановился от травмы.

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Кенан Йылдыз ПСЖ Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ювентус Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Golden Boy Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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