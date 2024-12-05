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  4. Реал близок к первому зимнему трансферу. Это одноклубник украинца
Испания
05 декабря 2024, 19:01 |
597
0

Реал близок к первому зимнему трансферу. Это одноклубник украинца

Мигель Гутьеррес станет игроком «королевского клуба»

05 декабря 2024, 19:01 |
597
0
Реал близок к первому зимнему трансферу. Это одноклубник украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Испанский фулбек «Жироны» Мигель Гутьеррес зимой покинет клуб.

По информации испанских СМИ, футболиста подпишет мадридский «Реал». «Сливочные» близки к завершению сделки и планируют объявить о новом трансфере с открытием зимнего трансферного окна. Мигель Гутьеррес – воспитанник «Реала», который и начинал карьеру за мадридский клуб.

В этом сезоне за «Жирону», за которую играет и Виктор Цыганков, Гутьеррес провел 20 матчей, забил два гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ман Юнайтед» могут устроить суперобмен фланговыми игроками.

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трансферы Жирона Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Мигель Гутьеррес
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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