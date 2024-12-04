Реал и Ман Юнайтед могут устроить суперобмен фланговыми игроками
Диого Далот и Родриго имеют шанс сменить клубы
Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» могут устроить обмен бразильского вингера Родриго на португальского защитника Диогу Далота, сообщает испанское издание El Gol Digital.
Как и сообщалось ранее, королевский клуб интересуется Диогу Далотом, но не готов платить за 25-летнего футболиста необходимые 50 миллионов евро. Для подписания игрока могут использовать Родриго, который есть в списках «красных дьяволов».
В сезоне 2024/25 Диогу Далот провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. На счету Родриго 3 гола и 2 ассиста в 16 поединках этой кампании.
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