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  4. Реал и Ман Юнайтед могут устроить суперобмен фланговыми игроками
Испания
04 декабря 2024, 15:12 |
451
0

Реал и Ман Юнайтед могут устроить суперобмен фланговыми игроками

Диого Далот и Родриго имеют шанс сменить клубы

04 декабря 2024, 15:12 |
451
0
Реал и Ман Юнайтед могут устроить суперобмен фланговыми игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед» могут устроить обмен бразильского вингера Родриго на португальского защитника Диогу Далота, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Как и сообщалось ранее, королевский клуб интересуется Диогу Далотом, но не готов платить за 25-летнего футболиста необходимые 50 миллионов евро. Для подписания игрока могут использовать Родриго, который есть в списках «красных дьяволов».

В сезоне 2024/25 Диогу Далот провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. На счету Родриго 3 гола и 2 ассиста в 16 поединках этой кампании.

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Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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