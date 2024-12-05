Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Реал сыграет перенесенный матч с Валенсией
Испания
05 декабря 2024, 16:43 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:23
319
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Реал сыграет перенесенный матч с Валенсией

Матч пройдет 2 января в 21:00 по киевскому времени

05 декабря 2024, 16:43 | Обновлено 05 декабря 2024, 17:23
319
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Реал сыграет перенесенный матч с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Перенесенный из-за трагедии, вызванной наводнением, которое забрало жизни более чем 90 людей, матч между «Валенсией» и мадридским «Реалом» пройде 2 января в 21:00 по киевскому времени, сообщают социальные сети клубов.

Изначально матч должен был пройти 2 ноября, но Ла Лига перенесла матч на 2 месяца.

«Реал» на данный момент занимает вторую строчку в чемпионате, а «Валенсия» – 19-ю.

«Реал» уступил «Атлетику» из-за незабитого пенальти Мбаппе.

По теме:
ФОТО. «Возможно, ему больше нравилась моя жена». Хесе – про президента ПСЖ
ФОТО. Вот где отдыхает жена Виктора Цыганкова! Неописуемая красота
«Я не должен так делать». Анчелотти рассказал о своем отношении к Мбаппе
Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига перенос матчей
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Футбол | 04 декабря 2024, 17:25 120
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки

Команды Ротаня и Шовковского славно поборолись, но результатом порадовали только конкурентов

Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Футбол | 04 декабря 2024, 17:46 4
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?

Звездный португалец занял первую строчку рейтинга

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Шахтер U19 - Ворскла U19 - 6:0. Где был соперник? Видео голов и обзор
Футбол | 05.12.2024, 17:02
Шахтер U19 - Ворскла U19 - 6:0. Где был соперник? Видео голов и обзор
Шахтер U19 - Ворскла U19 - 6:0. Где был соперник? Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Футбол | 04.12.2024, 18:05
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 5
Другие виды
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 14
Футбол
Игроки клуба Коноплянки не вернулись с турнира в Украину
Игроки клуба Коноплянки не вернулись с турнира в Украину
03.12.2024, 16:46
Киберспорт
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем