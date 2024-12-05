ОФИЦИАЛЬНО. Известно, когда Реал сыграет перенесенный матч с Валенсией

Перенесенный из-за трагедии, вызванной наводнением, которое забрало жизни более чем 90 людей, матч между «Валенсией» и мадридским «Реалом» пройде 2 января в 21:00 по киевскому времени, сообщают социальные сети клубов.

Изначально матч должен был пройти 2 ноября, но Ла Лига перенесла матч на 2 месяца.

«Реал» на данный момент занимает вторую строчку в чемпионате, а «Валенсия» – 19-ю.

«Реал» уступил «Атлетику» из-за незабитого пенальти Мбаппе.