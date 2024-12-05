Интересно. Энрике отказывается от подписания сенсационного форварда

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш не перейдет в «ПСЖ», сообщает FootMercato.

26-летний нападающий не станет игроком парижского гранда, ибо главный тренер команды Луис Энрике считает, что швед не станет усилением и не будет получать достаточных игровых минут. В целом же, в столице Франции продолжают поиски центрального нападающего, которого так не хватает команде.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи.

Нападающий «Наполи» может перейти в «ПСЖ».