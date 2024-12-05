Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интересно. Энрике отказывается от подписания сенсационного форварда
Франция
05 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:23
710
0

Интересно. Энрике отказывается от подписания сенсационного форварда

Виктор Дьекереш не перейдет в «ПСЖ»

05 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:23
710
0
Интересно. Энрике отказывается от подписания сенсационного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш не перейдет в «ПСЖ», сообщает FootMercato.

26-летний нападающий не станет игроком парижского гранда, ибо главный тренер команды Луис Энрике считает, что швед не станет усилением и не будет получать достаточных игровых минут. В целом же, в столице Франции продолжают поиски центрального нападающего, которого так не хватает команде.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел за «Спортинг» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 24 гола и отдал 4 голевые передачи.

Нападающий «Наполи» может перейти в «ПСЖ».

По теме:
Жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025. Смотреть онлайн LIVE
Реал близок к первому зимнему трансферу. Это одноклубник украинца
Переговоры идут. Звездный форвард может переехать в Париж
Виктор Дьекереш ПСЖ Спортинг Лиссабон Луис Энрике трансферы трансферы Лиги 1
Данііл Киріяка Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Футбол | 05 декабря 2024, 08:14 12
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул

Мудрик может стать игроком испанского топ-клуба

Женская сборная Украины WU-19 узнает соперников отбора к Евро-2025
Футбол | 05 декабря 2024, 18:19 0
Женская сборная Украины WU-19 узнает соперников отбора к Евро-2025
Женская сборная Украины WU-19 узнает соперников отбора к Евро-2025

Сине-желтые выиграли группу в Лиге В

ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола
Футбол | 05.12.2024, 14:30
ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола
ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Футбол | 05.12.2024, 10:49
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 14
Футбол
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем