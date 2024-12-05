«Такой уровень». Маркевич высказался о будущем матче Динамо с Сосьедадом

Экс-тренер «Днепра» и «Карпат» Мирон Маркевич высказался о предстоящем матче киевского «Динамо» против «Сосьедада» в Лиге Европы:

«Я не вижу за счет чего Динамо сможет взять очки. Хотя «Реал Сосьедад» - это такая команда... Многое будет зависеть, будут ли испанцы играть основой. Если да, то будет очень трудно, а если выйдут полурезервным составом, то шансы есть.

Почему у «Динамо» такой ужасный результат в Лиге Европы, где киевляне не набрали ни одного очка? Такой сейчас уровень у «Динамо». Интенсивности нет совсем, и когда киевляне попадают под интенсивный футбол, то не знают, что делать. Замкнутый круг. Также у «Динамо» очень слабая оборона, с которой трудно играть в футбол. Если в полузащите и нападении еще более-менее, то в защите катастрофа. Михавку нужно время, ему всего 19 лет, хотя материал очень хороший. Я считаю, что он вырастет в хорошего футболиста.

Вижу ли я сегодня лидера в «Динамо», или команда абсолютно серая? Здесь вы правильно сказали. Не вижу я лидера. Раньше лидером был Ярмоленко, а сейчас его нет.

Маркевич прокомментировал игру сборной Украины в Лиге наций.