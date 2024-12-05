Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Ждал большего от Александрии и Полесья»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 13:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:12
174
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Ждал большего от Александрии и Полесья»

Эксперт подвел итог двух перенесенных матчей в УПЛ

05 декабря 2024, 13:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:12
174
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Ждал большего от Александрии и Полесья»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал встречи «Александрии» с «Динамо» и «Руха» с «Полесьем»:

«В общем, оба противостояния были зрелищными, держали болельщиков в напряжении. Хотя по стилистике сильно отличались, в конце концов, так и должно быть, ведь у каждой команды свой путь к вершине».

«В Александрии соперники задействовали по два опорных полузащитника, сосредоточившись на том, чтобы, прежде всего, не пропустить. Это им удалось. Конечно, в более выгодном положении находились «горожане», которые играли дома, у них был менее загруженный календарь, не было логистических проблем, в отличие от гостей. Но, как ни странно, в конце таймов динамовцы выглядели более свежими, что свидетельствовало об их лучшей физической подготовке. Этим меня подопечные Руслана Ротаня разочаровали. Хотя в целом, александрийцы запомнились своей монолитностью, каждый из них четко знал свой маневр».

«К сожалению, последние матчи киевлян подтвердили провал работы в межсезонье на трансферном рынке. У динамовцев очень короткая скамейка запасных для участия в УПЛ и Лиге Европы. Поэтому и вариантов для усиления игры у рулевого Александра Шовковского практически не осталось. Будем надеяться, что в баталиях на нескольких «фронтах» динамовская молодежь будет быстрее мужать, хотя от этого игра не будет становиться более качественной. Динамовцам следует срочно позаботиться о приглашении нескольких новых исполнителей».

«Что касается поединка во Львове, то мне больше понравился «Рух», который был значительно ближе к победе. На мой взгляд, то место, которое занимают в турнирной таблице полищуки, не соответствует качеству их игры. Особенно хромают командные действия. Сейчас выручает индивидуальное мастерство лидеров, однако «Полесье» производит впечатление команды, которая может проиграть любому в УПЛ. Запаса прочности банально не прослеживается. А в том, что львовяне потеряли драгоценные очки, виноваты они сами. Ведь в эпизоде, когда под занавес матча забивал Алексей Гуцуляк, они бездарно защищались, в конце концов, и везение было на стороне бомбардира полищуков».

Ранее мы сообщали, что «Динамо» в матче с «Александрией» оформило двойной ничейный юбилей.

По теме:
«Лидера найти не могут». Экс-тренер Динамо – про матч киевлян с Сосьедадом
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Динамо в матче с Александрией оформило двойной ничейный юбилей
Олег Федорчук Динамо Киев Рух Львов Полесье Житомир инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику
Футбол | 05 декабря 2024, 12:50 2
«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику
«Нестандартный, острый». Кварцяный сказал, чего не хватает Мудрику

Виталий Кварцяный прокомменитировал игру Михаила Мудрика

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 декабря 2024, 14:08 68
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?

Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Другие виды | 04.12.2024, 14:59
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Бокс | 05.12.2024, 07:36
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05.12.2024, 10:57
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем