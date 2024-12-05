Олег ФЕДОРЧУК: «Ждал большего от Александрии и Полесья»

Украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал встречи «Александрии» с «Динамо» и «Руха» с «Полесьем»:

«В общем, оба противостояния были зрелищными, держали болельщиков в напряжении. Хотя по стилистике сильно отличались, в конце концов, так и должно быть, ведь у каждой команды свой путь к вершине».

«В Александрии соперники задействовали по два опорных полузащитника, сосредоточившись на том, чтобы, прежде всего, не пропустить. Это им удалось. Конечно, в более выгодном положении находились «горожане», которые играли дома, у них был менее загруженный календарь, не было логистических проблем, в отличие от гостей. Но, как ни странно, в конце таймов динамовцы выглядели более свежими, что свидетельствовало об их лучшей физической подготовке. Этим меня подопечные Руслана Ротаня разочаровали. Хотя в целом, александрийцы запомнились своей монолитностью, каждый из них четко знал свой маневр».

«К сожалению, последние матчи киевлян подтвердили провал работы в межсезонье на трансферном рынке. У динамовцев очень короткая скамейка запасных для участия в УПЛ и Лиге Европы. Поэтому и вариантов для усиления игры у рулевого Александра Шовковского практически не осталось. Будем надеяться, что в баталиях на нескольких «фронтах» динамовская молодежь будет быстрее мужать, хотя от этого игра не будет становиться более качественной. Динамовцам следует срочно позаботиться о приглашении нескольких новых исполнителей».

«Что касается поединка во Львове, то мне больше понравился «Рух», который был значительно ближе к победе. На мой взгляд, то место, которое занимают в турнирной таблице полищуки, не соответствует качеству их игры. Особенно хромают командные действия. Сейчас выручает индивидуальное мастерство лидеров, однако «Полесье» производит впечатление команды, которая может проиграть любому в УПЛ. Запаса прочности банально не прослеживается. А в том, что львовяне потеряли драгоценные очки, виноваты они сами. Ведь в эпизоде, когда под занавес матча забивал Алексей Гуцуляк, они бездарно защищались, в конце концов, и везение было на стороне бомбардира полищуков».

Ранее мы сообщали, что «Динамо» в матче с «Александрией» оформило двойной ничейный юбилей.