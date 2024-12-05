Динамо в матче с Александрией оформило двойной ничейный юбилей

В матче с «Александрией» (0:0) «Динамо» 60-й раз сыграло 0:0 в чемпионатах Украины. При этом киевляне стали 5-м клубом УПЛ после «Карпат», «Днепра», «Ворсклы» и «Шахтера», подписавшим 100 мировых в гостях. Между тем бело-синие, сделав нулевую ничью, прервали голевую серию во встречах с черно-желто-зелеными, которая составила 14 игр. Последний раз динамовцы не смогли взломать оборону «горожан» 10 декабря 2017 года – 0:0 в гостях.

В свою очередь «Александрия» завершила две свои забивные серии в УПЛ: общую – из 9 матчей и домашнюю – из 13. Последний раз подопечные Руслана Ротаня оставались на «сухом пайке» 13 сентября – 0:0 в гостях с «Оболонью», а в родных стенах – 13 апреля – 0:1 с… «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество ничьих в гостях