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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 12:19 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:24
203
0

Динамо в матче с Александрией оформило двойной ничейный юбилей

Киевляне 60-й раз сыграли 0:0 в УПЛ и подписали 100-ю мировую в гостях

05 декабря 2024, 12:19 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:24
203
0
Динамо в матче с Александрией оформило двойной ничейный юбилей
ФК Динамо

В матче с «Александрией» (0:0) «Динамо» 60-й раз сыграло 0:0 в чемпионатах Украины. При этом киевляне стали 5-м клубом УПЛ после «Карпат», «Днепра», «Ворсклы» и «Шахтера», подписавшим 100 мировых в гостях. Между тем бело-синие, сделав нулевую ничью, прервали голевую серию во встречах с черно-желто-зелеными, которая составила 14 игр. Последний раз динамовцы не смогли взломать оборону «горожан» 10 декабря 2017 года – 0:0 в гостях.

В свою очередь «Александрия» завершила две свои забивные серии в УПЛ: общую – из 9 матчей и домашнюю – из 13. Последний раз подопечные Руслана Ротаня оставались на «сухом пайке» 13 сентября – 0:0 в гостях с «Оболонью», а в родных стенах – 13 апреля – 0:1 с… «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество ничьих в гостях

Клуб

Ничьи

Матчи

%

1.

Карпаты

132

395

33,4

2.

Днепр

122

382

31,9

3.

Ворскла

103

413

24,9

4.

Шахтер

100

485

20,6

5.

Динамо

100

488

20,5

6.

Черноморец

96

404

23,8

7.

Кривбасс

89

353

25,2

8.

Таврия

87

340

25,6

9.

Металлист

82

301

27,2

10.

Металлург З

81

346

23,4
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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