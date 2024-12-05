Динамо в матче с Александрией оформило двойной ничейный юбилей
Киевляне 60-й раз сыграли 0:0 в УПЛ и подписали 100-ю мировую в гостях
В матче с «Александрией» (0:0) «Динамо» 60-й раз сыграло 0:0 в чемпионатах Украины. При этом киевляне стали 5-м клубом УПЛ после «Карпат», «Днепра», «Ворсклы» и «Шахтера», подписавшим 100 мировых в гостях. Между тем бело-синие, сделав нулевую ничью, прервали голевую серию во встречах с черно-желто-зелеными, которая составила 14 игр. Последний раз динамовцы не смогли взломать оборону «горожан» 10 декабря 2017 года – 0:0 в гостях.
В свою очередь «Александрия» завершила две свои забивные серии в УПЛ: общую – из 9 матчей и домашнюю – из 13. Последний раз подопечные Руслана Ротаня оставались на «сухом пайке» 13 сентября – 0:0 в гостях с «Оболонью», а в родных стенах – 13 апреля – 0:1 с… «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество ничьих в гостях
|
|
Клуб
|
Ничьи
|
Матчи
|
%
|
1.
|
Карпаты
|
132
|
395
|
33,4
|
2.
|
Днепр
|
122
|
382
|
31,9
|
3.
|
Ворскла
|
103
|
413
|
24,9
|
4.
|
Шахтер
|
100
|
485
|
20,6
|
5.
|
Динамо
|
100
|
488
|
20,5
|
6.
|
Черноморец
|
96
|
404
|
23,8
|
7.
|
Кривбасс
|
89
|
353
|
25,2
|
8.
|
Таврия
|
87
|
340
|
25,6
|
9.
|
Металлист
|
82
|
301
|
27,2
|
10.
|
Металлург З
|
81
|
346
|
23,4
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