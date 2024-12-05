«Шахтер уже выглядел лучше». Хацкевич – перед игрой Шахтер – Бавария

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал перспективы «Шахтера» в матче с «Баварией»:

«Уже как-то страшно что-то прогнозировать. Прежде всего, хочется увидеть интересную игру и, конечно же, положительный результат. Бавария - лидер Бундеслиги и выглядит очень мощно. Зацепиться за очки будет очень тяжело. Хотя по игре с ПСВ Шахтер выглядел уже лучше, чем в прошлых матчах».

Матч между донецким «Шахтером» и мюнхенской «Баварией» состоится 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Маркевич прокомментировал перспективы «Шахтера» в Лиге чемпионов.