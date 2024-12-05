ФОТО. Вот где отдыхает жена Виктора Цыганкова! Неописуемая красота
Жена украинского вингера выбрала Флоренцию
Жена футболиста сборной Украины и испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, Романа, на своей странице в Instagram показывает свой зимний евро-тур.
Для того, чтобы как можно лучше прочувствовать атмосферу новогодней Европы, девушка выбрала Флоренцию.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В то время, как Виктор залечивает очередную травму, жена футболиста гуляет улицами одного их самых красивых городов мира, наслаждается его архитектурой и посещает художественные музеи, где оценивает работы мировых художников.
Виктор сделал предложение Романе в 2022 году, а в 2023 году у пары родился первенец.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр высоко оценил Тайсона Фьюри
Топ-матч тура чемпионата Украины
Это очень способствует укреплению отношений и укреплению семьи