ФОТО. Вот где отдыхает жена Виктора Цыганкова! Неописуемая красота

Жена футболиста сборной Украины и испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, Романа, на своей странице в Instagram показывает свой зимний евро-тур.

Для того, чтобы как можно лучше прочувствовать атмосферу новогодней Европы, девушка выбрала Флоренцию.

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В то время, как Виктор залечивает очередную травму, жена футболиста гуляет улицами одного их самых красивых городов мира, наслаждается его архитектурой и посещает художественные музеи, где оценивает работы мировых художников.

Виктор сделал предложение Романе в 2022 году, а в 2023 году у пары родился первенец.