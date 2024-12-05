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05 декабря 2024, 13:24 |
1625
1

ФОТО. Вот где отдыхает жена Виктора Цыганкова! Неописуемая красота

Жена украинского вингера выбрала Флоренцию

05 декабря 2024, 13:24 |
1625
1
ФОТО. Вот где отдыхает жена Виктора Цыганкова! Неописуемая красота
Instagram. Романа Цыганкова

Жена футболиста сборной Украины и испанской «Жироны» Виктора Цыганкова, Романа, на своей странице в Instagram показывает свой зимний евро-тур.

Для того, чтобы как можно лучше прочувствовать атмосферу новогодней Европы, девушка выбрала Флоренцию.

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В то время, как Виктор залечивает очередную травму, жена футболиста гуляет улицами одного их самых красивых городов мира, наслаждается его архитектурой и посещает художественные музеи, где оценивает работы мировых художников.

Виктор сделал предложение Романе в 2022 году, а в 2023 году у пары родился первенец.

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Виктор Цыганков фото lifestyle Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу девушки сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Sergei2112
Вполне современная семья-вместо того,чтобы находиться рядом с мужем,когда он травмирован, помогать ему и заботиься о нем,она разгуливает по Флоренции.
Это очень способствует укреплению отношений и укреплению семьи
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