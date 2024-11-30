Снова? Звезда сборной Украины может пропустить следующий матч из-за травмы

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел высказался относительно готовности своих футболистов к следующему матчу 15-го тура Ла Лиги против «Вильярреала»:

«Янхель Эррера и Габриэль Мисехои все еще травмированы. У нас есть сомнения относительно Виктора Цыганкова и Ясера Асприльи, потому что они на днях заканчивали игру с дискомфортом. Первый имеет проблемы с лодыжкой, а другой - с аддуктором. Посмотрим, как они будут чувствовать себя на завтра. С остальными все хорошо, Порту тоже возвращается».

В этом сезоне Виктор Цыганков уже пропустил 9 матчей из-за травм, сыграв лишь в 10 поединках на клубном уровне. В этих матчах на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Матч «Вильярреал» – «Жирона» состоится 1 декабря в 15:00 по киевскому времени.