Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова? Звезда сборной Украины может пропустить следующий матч из-за травмы
Испания
30 ноября 2024, 14:32 |
610
2

Снова? Звезда сборной Украины может пропустить следующий матч из-за травмы

Виктор Цыганков, возможно, не сыграет против «Вильярреала» из-за дискомфорта

30 ноября 2024, 14:32 |
610
2
Снова? Звезда сборной Украины может пропустить следующий матч из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел высказался относительно готовности своих футболистов к следующему матчу 15-го тура Ла Лиги против «Вильярреала»:

«Янхель Эррера и Габриэль Мисехои все еще травмированы. У нас есть сомнения относительно Виктора Цыганкова и Ясера Асприльи, потому что они на днях заканчивали игру с дискомфортом. Первый имеет проблемы с лодыжкой, а другой - с аддуктором. Посмотрим, как они будут чувствовать себя на завтра. С остальными все хорошо, Порту тоже возвращается».

В этом сезоне Виктор Цыганков уже пропустил 9 матчей из-за травм, сыграв лишь в 10 поединках на клубном уровне. В этих матчах на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Матч «Вильярреал» – «Жирона» состоится 1 декабря в 15:00 по киевскому времени.

По теме:
«Он новичок и он адаптируется». Карло Анчелотти ─ о Килиане Мбаппе
Барселона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Анчелотти знает, как вернуть лучшую форму Мбаппе. При чем тут Шевченко?
Виктор Цыганков Жирона Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Вильярреал - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Вербинський Источник: Jornada Perfecta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
Футбол | 29 ноября 2024, 16:13 1
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы
ВИДЕО. Ингулец на первой минуте матча забил супергол в ворота Ворсклы

Забитым мячом отличился Иван Лосенко

Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Футбол | 30 ноября 2024, 08:24 2
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал

Легендарный аргентинец выделил «Челси»

ВИДЕО. Русскоязычные песни и Лебединое озеро: корпоратив ЮКСА со скандалом
Футбол | 30.11.2024, 10:51
ВИДЕО. Русскоязычные песни и Лебединое озеро: корпоратив ЮКСА со скандалом
ВИДЕО. Русскоязычные песни и Лебединое озеро: корпоратив ЮКСА со скандалом
ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный клуб Первой лиги уволил экс-тренера Шахтера
Футбол | 30.11.2024, 13:19
ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный клуб Первой лиги уволил экс-тренера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный клуб Первой лиги уволил экс-тренера Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Футбол | 29.11.2024, 15:03
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Любитель футболу⚽
Одужуй♥️♥️
Ответить
0
Nina Sova
если у футболиста нет дискомфорта, то он либо закончил, либо умер
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 2
Бокс
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
Продолжение еврокубковых мучений. Динамо проиграло Виктории Пльзень
28.11.2024, 21:38 557
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 18
Бокс
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем