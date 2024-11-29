Лучше Винисиуса. Цыганков возглавил рейтинг Ла Лиги по ключевому показателю
Вингер «Жироны» отдает больше всего передач под удар партнерам
Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков отдал 16 ключевых передач в сезоне Ла Лиги 2024/25.
По этому показателю 27-летний футболист является лучшим в этом розыгрыше чемпионата Испании. В рейтинге, опубликованном официальным аккаунтом лиги в социальной сети Twitter, украинец опередил таких мировых звезд как Ламин Ямал, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.
В этой кампании Виктор Цыганков провел 7 матчей в рамках чемпионата Испании, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
Ранее стало известно, почему летом Виктор Цыганков отклонил предложения от клубов Английской Премьер-лиги.
¿Sabías que Tsygankov es el jugador que más conducciones de alto impacto ha realizado? 🔝— LALIGA (@LaLiga) November 28, 2024
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