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  4. Лучше Винисиуса. Цыганков возглавил рейтинг Ла Лиги по ключевому показателю
Испания
29 ноября 2024, 15:55 |
1148
0

Лучше Винисиуса. Цыганков возглавил рейтинг Ла Лиги по ключевому показателю

Вингер «Жироны» отдает больше всего передач под удар партнерам

29 ноября 2024, 15:55 |
1148
0
Лучше Винисиуса. Цыганков возглавил рейтинг Ла Лиги по ключевому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков отдал 16 ключевых передач в сезоне Ла Лиги 2024/25.

По этому показателю 27-летний футболист является лучшим в этом розыгрыше чемпионата Испании. В рейтинге, опубликованном официальным аккаунтом лиги в социальной сети Twitter, украинец опередил таких мировых звезд как Ламин Ямал, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

В этой кампании Виктор Цыганков провел 7 матчей в рамках чемпионата Испании, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, почему летом Виктор Цыганков отклонил предложения от клубов Английской Премьер-лиги.

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Виктор Цыганков Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Ламин Ямал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Барселона Реал Мадрид рейтинг статистика
Дмитро Вербинський Источник: LaLiga
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