Лучше Винисиуса. Цыганков возглавил рейтинг Ла Лиги по ключевому показателю

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков отдал 16 ключевых передач в сезоне Ла Лиги 2024/25.

По этому показателю 27-летний футболист является лучшим в этом розыгрыше чемпионата Испании. В рейтинге, опубликованном официальным аккаунтом лиги в социальной сети Twitter, украинец опередил таких мировых звезд как Ламин Ямал, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

В этой кампании Виктор Цыганков провел 7 матчей в рамках чемпионата Испании, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, почему летом Виктор Цыганков отклонил предложения от клубов Английской Премьер-лиги.