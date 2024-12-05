«Что уж говорить об испанцах». Кварцяный – о матче Динамо и Сосьедада

Украинский тренер Виталий Кварцяный о предстоящем матче между киевским «Динамо» и «Сосьедадом»

«Если «Динамо» не обыграло «Ференцварош» и «Викторию», то что уж говорить об испанцах. «Реал Сосьедад» – это серьезная команда со скоростной техникой. Киевляне контролируют мяч, а толку нет, передачи все идут назад и поперек. Индивидуальных моментов очень мало. Если «Динамо» зацепится за очки с испанцами, то это будет неплохой результат, но будет тяжело».

Матч между «Сосьедадом» и киевским «Динамо» состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Кварцяный раскритиковал футболиста «Динамо».