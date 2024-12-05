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  4. «Что уж говорить об испанцах». Кварцяный – о матче Динамо и Сосьедада
Лига Европы
05 декабря 2024, 14:44 |
676
1

«Что уж говорить об испанцах». Кварцяный – о матче Динамо и Сосьедада

Виталий Кварцяный о перспективах киевлян в матче Лиги Европы

05 декабря 2024, 14:44 |
676
1
«Что уж говорить об испанцах». Кварцяный – о матче Динамо и Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Украинский тренер Виталий Кварцяный о предстоящем матче между киевским «Динамо» и «Сосьедадом»

«Если «Динамо» не обыграло «Ференцварош» и «Викторию», то что уж говорить об испанцах. «Реал Сосьедад» – это серьезная команда со скоростной техникой. Киевляне контролируют мяч, а толку нет, передачи все идут назад и поперек. Индивидуальных моментов очень мало. Если «Динамо» зацепится за очки с испанцами, то это будет неплохой результат, но будет тяжело».

Матч между «Сосьедадом» и киевским «Динамо» состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Кварцяный раскритиковал футболиста «Динамо».

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Динамо Киев Реал Сосьедад Лига Европы Виталий Кварцяный Виктория Пльзень Ференцварош
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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