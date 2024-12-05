Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лидера найти не могут». Экс-тренер Динамо – про матч киевлян с Сосьедадом
Лига Европы
05 декабря 2024, 13:40 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:47
463
0

«Лидера найти не могут». Экс-тренер Динамо – про матч киевлян с Сосьедадом

Александр Хацкевич не особо верит в киевлян

05 декабря 2024, 13:40 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:47
463
0
«Лидера найти не могут». Экс-тренер Динамо – про матч киевлян с Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о перспективах киевлян перед матчем с «Сосьедадом» в 6-м туре Лиги Европы:

«Динамо будет трудно, потому что с испанцами всегда непростые матчи. К тому же, «Реал Сосьедад» сейчас начал набирать очки и находит свою игру. За очки будет трудно зацепиться, но ребята должны бороться за свое имя и понимать, какой клуб они представляют».

«Почему «Динамо» так сложно в Лиге Европы, где команда еще не набирала очков? Давайте вспомним 2019 год, когда команда не вышла из группы с «Мальме», «Копенгагеном» и «Лугано». Потом была Лига чемпионов, где «Динамо» набрало четыре очка, а потом одно, и тоже не вышло из группы. Проблемы «Динамо» начались не вчера, а после 2019 года. Падение в еврокубках в плане набора очков очень резкое».

«Кто мне импонирует из нынешних игроков «Динамо»? Сегодня трудно кого-то выделить. В начале сезона очень здорово выглядели Кабаев и Шапаренко, а сейчас стабильности нет ни у одного игрока. Отсюда и такие результаты».

«Вижу ли я в «Динамо» лидера, каким был Ярмоленко? Раньше были «динамовские сердца», а сейчас все лидера ищут. В команде больше 20-ти футболистов, а лидера найти до сих пор не могут. Получается, что его нет».

Хацкевич назвал лучшего украинского легионера месяца.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Ждал большего от Александрии и Полесья»
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
«Стабилен». Экс-тренер Динамо назвал лучшего украинского легионера месяца
Динамо Киев Реал Сосьедад Лига Европы Александр Хацкевич Николай Шапаренко Владислав Кабаев Андрей Ярмоленко
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Футбол | 04 декабря 2024, 23:59 14
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал

Баски переиграли сливочных со счетом 2:1, Килиан не забил пенальти

Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Футбол | 04 декабря 2024, 18:05 5
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча

Топ-матч тура чемпионата Украины

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
ФОТО. Одноклубник Мудрика начал встречаться с репершей. Её полюбил Обама
Футбол | 05.12.2024, 12:59
ФОТО. Одноклубник Мудрика начал встречаться с репершей. Её полюбил Обама
ФОТО. Одноклубник Мудрика начал встречаться с репершей. Её полюбил Обама
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Бокс | 05.12.2024, 07:36
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 2
Другие виды
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
03.12.2024, 08:55 12
Футбол
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем