«Лидера найти не могут». Экс-тренер Динамо – про матч киевлян с Сосьедадом

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о перспективах киевлян перед матчем с «Сосьедадом» в 6-м туре Лиги Европы:

«Динамо будет трудно, потому что с испанцами всегда непростые матчи. К тому же, «Реал Сосьедад» сейчас начал набирать очки и находит свою игру. За очки будет трудно зацепиться, но ребята должны бороться за свое имя и понимать, какой клуб они представляют».

«Почему «Динамо» так сложно в Лиге Европы, где команда еще не набирала очков? Давайте вспомним 2019 год, когда команда не вышла из группы с «Мальме», «Копенгагеном» и «Лугано». Потом была Лига чемпионов, где «Динамо» набрало четыре очка, а потом одно, и тоже не вышло из группы. Проблемы «Динамо» начались не вчера, а после 2019 года. Падение в еврокубках в плане набора очков очень резкое».

«Кто мне импонирует из нынешних игроков «Динамо»? Сегодня трудно кого-то выделить. В начале сезона очень здорово выглядели Кабаев и Шапаренко, а сейчас стабильности нет ни у одного игрока. Отсюда и такие результаты».

«Вижу ли я в «Динамо» лидера, каким был Ярмоленко? Раньше были «динамовские сердца», а сейчас все лидера ищут. В команде больше 20-ти футболистов, а лидера найти до сих пор не могут. Получается, что его нет».

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