«Стабилен». Экс-тренер Динамо назвал лучшего украинского легионера месяца

Экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал лучшего украинского легионера месяца:

«Легионер месяца однозначно - Забарный. Он играет стабильно, уверенно и у него виден прогресс и потенциал.

Илья перерос уровень «Борнмута»? Это кто говорит, эксперты? Забарный - это тот футболист, который не будет обращать внимания на мнение экспертов, в отличие от большинства игроков. У него свой путь и своя голова на плечах. Именно поэтому он в своем молодом возрасте имеет такой стабильный вид в отличие от тех, кто читает о себе мнения экспертов, но не слушает мнения тренеров.

В текущем сезоне Забарный сыграл 14 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

Хацкевич жестко проехался по Мудрику.