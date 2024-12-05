Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»
Александр Хацкевич назвал лучшего украинского футболиста в европейских чемпионатах
Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил Михаила Мудрика и Илью Забарного, а также назвал лучшего украинского игрока в европейских чемпионатах:
«Мудрик забивает только в Лиге конференций, где он один стоит больше, чем все команды вместе взятые. Поэтому легионер месяца однозначно – Забарный. Он играет стабильно, уверенно и у него виден прогресс и потенциал.
Илья перерос уровень Борнмута? Кто это говорит, эксперты? Забарный – это тот футболист, который не будет обращать внимание на мнение экспертов, в отличие от большинства игроков. У него свой путь и своя голова на плечах. Именно поэтому он в своем молодом возрасте выглядит так стабильно в отличие от тех, кто читает о себе мнения экспертов, но не слушает мнения тренеров», – считает Хацкевич.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный помог Борнмуту одержать победу в матче с шестью голами.
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