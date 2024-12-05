Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 09:11 |
492
4

Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»

Александр Хацкевич назвал лучшего украинского футболиста в европейских чемпионатах

05 декабря 2024, 09:11 |
492
4
Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич сравнил Михаила Мудрика и Илью Забарного, а также назвал лучшего украинского игрока в европейских чемпионатах:

«Мудрик забивает только в Лиге конференций, где он один стоит больше, чем все команды вместе взятые. Поэтому легионер месяца однозначно – Забарный. Он играет стабильно, уверенно и у него виден прогресс и потенциал.

Илья перерос уровень Борнмута? Кто это говорит, эксперты? Забарный – это тот футболист, который не будет обращать внимание на мнение экспертов, в отличие от большинства игроков. У него свой путь и своя голова на плечах. Именно поэтому он в своем молодом возрасте выглядит так стабильно в отличие от тех, кто читает о себе мнения экспертов, но не слушает мнения тренеров», – считает Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный помог Борнмуту одержать победу в матче с шестью голами.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ужасный результат в Европе? Это и есть уровень Динамо»
Мареска обратился к фанатам Челси после разгрома Саутгемптона в АПЛ
ВИДЕО. В магазин, за хлебом? Бывшая Кравца засветила грудь. Огненные кадры
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Челси Михаил Мудрик Илья Забарный Динамо Киев Александр Хацкевич
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Футбол | 04 декабря 2024, 13:22 0
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024

Эндрик пока продолжает адаптироваться к европейскому футболу

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 05 декабря 2024, 07:57 1
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняков» ждет непростой поединок с соперником, у которого будет повышенная мотивация

Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Футбол | 04.12.2024, 18:05
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Футбол | 05.12.2024, 08:14
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Футбол | 04.12.2024, 22:39
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Keen Vision
Дивна логіка, з лави запасних важко забивати) Та й Забарний в АПЛ не безпомилково грає (нажаль).
Ответить
+1
avk2307
Хацкевич правий. Забарний показує гру набагато кращу і в АПЛ і в збірній.
Тема статті не про Мудрика персонально і скільки він забив, а про того хто найкращий у Європі.
Ответить
0
Khafre
Це логічно. В Лізі Конференцій він постійно в старті, а забивати голи в АПЛ перебуваючи на лаві запасних нереально
Ответить
0
Oleksandr Melnychuk
Мадрик і забив у три рази більше ніж Динамо в ЛК)))))
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 1
Бокс
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем