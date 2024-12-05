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WTA
05 декабря 2024, 12:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 19:22
2033
0

СВИТОЛИНА: «Предлагали $500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну»

Украинская теннисистка рассказала о возможности сменить спортивное гражданство

05 декабря 2024, 12:36 | Обновлено 05 декабря 2024, 19:22
2033
0
СВИТОЛИНА: «Предлагали $500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ей предлагали выступать за другие страны за определенную сумму:

«Под флагом россии мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они обещали в год 500 тысяч долларов. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.

Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос, менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который помог мне и предоставил все условия для развития», – рассказала Свитолина.

Ранее сообщалось, что женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Элина Свитолина осталась на 23-й позиции.

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WTA Элина Свитолина Юрий Сапронов смена гражданства
Микола Титюк Источник: Украинская правда
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