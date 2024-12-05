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  4. Унион Эстепона – Леганес – 2:2 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Кубок Испании
Унион Эстепона
04.12.2024 22:00 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
05 декабря 2024, 12:06 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:10
23
0

Унион Эстепона – Леганес – 2:2 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

05 декабря 2024, 12:06 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:10
23
0
Унион Эстепона – Леганес – 2:2 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Унион Эстепона» и «Леганес».

После ничьей 2:2 в основное и дополнительное время, «Леганес» победил в серии пенальти 5:4, обеспечив себе путевку в 1/16 финала

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Унион Эстепона» – «Леганес» – 2:2 (4:5 пен.)

Голы: Меса 25, Оробио, 60 – Мунир Эль-Хаддади 47, Каррера, 82

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Эрнандес (Леганес).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ekhiotz Orobiogoikoetxea (Унион Эстепона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ruben Mesa (Унион Эстепона).
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Леганес Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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