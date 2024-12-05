04.12.2024 22:00 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти
Кубок Испании05 декабря 2024, 12:06 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:10
23
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Унион Эстепона – Леганес – 2:2 (4:5 пен.). Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
05 декабря 2024, 12:06 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:10
23
0
4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Унион Эстепона» и «Леганес».
После ничьей 2:2 в основное и дополнительное время, «Леганес» победил в серии пенальти 5:4, обеспечив себе путевку в 1/16 финала
Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря
«Унион Эстепона» – «Леганес» – 2:2 (4:5 пен.)
Голы: Меса 25, Оробио, 60 – Мунир Эль-Хаддади 47, Каррера, 82
Видеообзор матча:
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Эрнандес (Леганес).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ekhiotz Orobiogoikoetxea (Унион Эстепона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мунир Эль-Хаддади (Леганес).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ruben Mesa (Унион Эстепона).
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