4 декабря в 1/32 финала Кубка Испании состоялся матч между «Унион Эстепона» и «Леганес».

После ничьей 2:2 в основное и дополнительное время, «Леганес» победил в серии пенальти 5:4, обеспечив себе путевку в 1/16 финала

Кубок Испании. 1/32 финала. 4 декабря

«Унион Эстепона» – «Леганес» – 2:2 (4:5 пен.)

Голы: Меса 25, Оробио, 60 – Мунир Эль-Хаддади 47, Каррера, 82

Видеообзор матча: