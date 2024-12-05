Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Каладзе попал в санкционный список
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против ряда грузинских политиков, в том числе против президента Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахабера Каладзе.
Каладзе является экс-игроком «Динамо» Киев и сборной Грузии. В составе украинской команды Каладзе провел более 70 матчей до переезда в «Милан».
Причиной для санкций (в частности, запрет на въезд в Украину) стали действия грузинских властей, которые отказались от переговоров о вступлении в ЕС и выступают за сотрудничество с россией, что вызвало в стране протесты.
Зеленский, среди прочего, отметил, что санкции введены за «сдачу Грузии путину».
Каладзе в последнее время отметился рядом странных заявлений, у том числе о том, что в Грузии «не повторится ситуация Украины».
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