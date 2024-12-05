Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Чемпионат Украины
05 декабря 2024, 12:54 |
334
1

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо

Каладзе попал в санкционный список

05 декабря 2024, 12:54 |
334
1
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против ряда грузинских политиков, в том числе против президента Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахабера Каладзе.

Каладзе является экс-игроком «Динамо» Киев и сборной Грузии. В составе украинской команды Каладзе провел более 70 матчей до переезда в «Милан».

Причиной для санкций (в частности, запрет на въезд в Украину) стали действия грузинских властей, которые отказались от переговоров о вступлении в ЕС и выступают за сотрудничество с россией, что вызвало в стране протесты.

Зеленский, среди прочего, отметил, что санкции введены за «сдачу Грузии путину».

Каладзе в последнее время отметился рядом странных заявлений, у том числе о том, что в Грузии «не повторится ситуация Украины».

По теме:
Истребление оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
«Сначала я боялся». Легионер Вереса обратился к украинцам по поводу войны
«Обязан защищать Украину». Легионер сборной рассказал о войне
Владимир Зеленский Каха Каладзе российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо
Футбол | 05 декабря 2024, 11:18 4
ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо
ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо

Мэделин Райт всегда знает, как раздать огня...

Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Другие виды | 04 декабря 2024, 14:59 2
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»

Олимпийский призер прокомментировал новость о смене гражданства гимнаста

УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Бокс | 05.12.2024, 08:49
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?
Футбол | 05.12.2024, 12:17
Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?
Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Футбол | 04.12.2024, 18:05
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Нестеренко
В Ростові Кахаладзе місце
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
«Вспомните Кличко». Легендарный Джордж Форман – о реванше Усик – Фьюри
03.12.2024, 08:23 3
Бокс
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем