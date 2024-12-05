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Сборная УКРАИНЫ
05 декабря 2024, 11:39 |
1061
0

Совет Реброву. Дулуб назвал игрока, который должен дебютировать за сборную

Специалист похвалил Арсения Батагова

05 декабря 2024, 11:39 |
1061
0
Совет Реброву. Дулуб назвал игрока, который должен дебютировать за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб назвал игрока, который уже в ближайшее время должен дебютировать в составе национальной сборной Украины. Специалист расхвалил капитана «молодежки» Арсения Батагова.

«Если у него будет стабильная практика в Трабзонспоре, то у него есть хорошая перспектива стать игроком национальной команды Украины. Почему? Хорошая антропометрия, скорость и левая нога, в частности, первый пас – таких единицы.

Перспективы у него очень хорошие. Вопрос лишь в том, как дальше будет развиваться его карьера в турецкой Суперлиге. Возможно, ему лучше было бы подождать предложения по более качественному чемпионату», – сказал Дулуб.

Сейчас Арсений Батагов выступает за турецкий «Трабзонспор». В составе молодежной сборной Украины (U-21) защитник провел 35 матчей, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Арсений Батагов сборная Украины по футболу U-21 сборная Украины по футболу Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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