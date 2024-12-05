Совет Реброву. Дулуб назвал игрока, который должен дебютировать за сборную
Специалист похвалил Арсения Батагова
Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб назвал игрока, который уже в ближайшее время должен дебютировать в составе национальной сборной Украины. Специалист расхвалил капитана «молодежки» Арсения Батагова.
«Если у него будет стабильная практика в Трабзонспоре, то у него есть хорошая перспектива стать игроком национальной команды Украины. Почему? Хорошая антропометрия, скорость и левая нога, в частности, первый пас – таких единицы.
Перспективы у него очень хорошие. Вопрос лишь в том, как дальше будет развиваться его карьера в турецкой Суперлиге. Возможно, ему лучше было бы подождать предложения по более качественному чемпионату», – сказал Дулуб.
Сейчас Арсений Батагов выступает за турецкий «Трабзонспор». В составе молодежной сборной Украины (U-21) защитник провел 35 матчей, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.
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