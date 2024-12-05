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Италия
05 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:47
1608
1

В Роме отреагировали на казус с футболкой Довбика в матче Серии А

Римский клуб выступил с официальным заявлением

05 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:47
1608
1
В Роме отреагировали на казус с футболкой Довбика в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Пресс-служба римской «Ромы» выступила с официальным заявлением по поводу казуса с футболкой Артема Довбика в матче итальянской Серии А против «Аталанты» (0:2)

«Рома» получает уже готовые наклейки с фамилиями игроков упаковками по 100 штук от поставщика, обслуживающего все клубы Серии А. Все вопросы об ошибках надписей следует адресовать поставщику.

На складе практически нет неверных наклеек. Причины ошибок могут быть разными, но нельзя исключать человеческую ошибку в этом сложном процессе печати», — говорится в заявлении клуба.

Украинский форвард волков Артем Довбык вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдора Шомуродова.

На второй тайм украинец вышел в футболке с неправильно написанной фамилией. Вместо Dovbyk на спине у нападающего красовалась надпись Dobvik.

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Артем Довбик Рома Рим Аталанта Аталанта - Рома чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рома
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newo
"Складний процес друку" це сильно.
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