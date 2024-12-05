В Роме отреагировали на казус с футболкой Довбика в матче Серии А

Пресс-служба римской «Ромы» выступила с официальным заявлением по поводу казуса с футболкой Артема Довбика в матче итальянской Серии А против «Аталанты» (0:2)

«Рома» получает уже готовые наклейки с фамилиями игроков упаковками по 100 штук от поставщика, обслуживающего все клубы Серии А. Все вопросы об ошибках надписей следует адресовать поставщику.

На складе практически нет неверных наклеек. Причины ошибок могут быть разными, но нельзя исключать человеческую ошибку в этом сложном процессе печати», — говорится в заявлении клуба.

Украинский форвард волков Артем Довбык вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдора Шомуродова.

На второй тайм украинец вышел в футболке с неправильно написанной фамилией. Вместо Dovbyk на спине у нападающего красовалась надпись Dobvik.