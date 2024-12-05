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Испания
05 декабря 2024, 11:26 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:27
88
1

«Может произойти». Мичел объяснил позорный вылет Жироны из Кубка Испаии

Тренер раскритиковал своих подопечных

05 декабря 2024, 11:26 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:27
88
1
«Может произойти». Мичел объяснил позорный вылет Жироны из Кубка Испаии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился эмоциями после сенсационного вылета его команды из текущего розыгрыша Кубка Испании – одноклубники Цыганкова в безумном матче уступили команде «Логроньес».

«Когда вы расслаблены, с вами могут произойти такие вещи. В матче не было видно разницы в категориях, и мы тоже не знали, как ее создать.

Не было замечено, что мы играли посильнее. Мы не знали, как их победить. Этот формат создан для того, чтобы могли произойти вещи, подобные тому, что произошло с нами.

Мы не сделали ничего, чтобы заслужить выход в следующий раунд. Это тяжелый удар, и теперь нам нужно проанализировать произошедшее. Мы представили не лучшую версию «Жироны», – сказал специалист.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в субботу, 7 декабря. Подопечные Мичела сыграют против мадридского «Реала» в 17 туре испанской Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков больше не сыграет в этом году.

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Жирона Логроньес Кубок Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Saar
та ви так грали постійно. Минулий сезон - виключення. Як Болонья в Італії, Лестер в Англій, Лейпциг в Німеччмні.
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