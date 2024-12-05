Жирону из Кубка Испании выбил левый защитник, который стал на ворота

19-летний испанский защитник «Логроньеса» Поль Арнау был вынужден встать в ворота после травмы основного голкипера.

В дополнительное время вратарь «Логроньеса» Энрике Ройо получил травму, а замен у команды больше не осталось. В этой ситуации защитник Арнау взял на себя роль вратаря. За оставшееся время у Поля почти не было работы, но в серии послематчевых пенальти он проявил себя, отразив удар Абеля Руиса.

Благодаря этому «Логроньес» одержал победу над «Жироной» в серии пенальти.

Примечательно, что Поль Арнау – сын бывшего вратаря «Барселоны» Франсеска Арнау. К сожалению, Арнау-старший трагически ушел из жизни, совершив самоубийство в 2021 году.

За «Жирону» не смог сыграть Виктор Цыганков из-за травмы.

Кубок Испании. 1/32 финалу. 4 декабря

Логроньєс – Жирона – 0:0, по пенальти: 4:3