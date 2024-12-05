Жирону из Кубка Испании выбил левый защитник, который стал на ворота
После кубкового матча имя Поля Арнау запомнят надолго
19-летний испанский защитник «Логроньеса» Поль Арнау был вынужден встать в ворота после травмы основного голкипера.
В дополнительное время вратарь «Логроньеса» Энрике Ройо получил травму, а замен у команды больше не осталось. В этой ситуации защитник Арнау взял на себя роль вратаря. За оставшееся время у Поля почти не было работы, но в серии послематчевых пенальти он проявил себя, отразив удар Абеля Руиса.
Благодаря этому «Логроньес» одержал победу над «Жироной» в серии пенальти.
Примечательно, что Поль Арнау – сын бывшего вратаря «Барселоны» Франсеска Арнау. К сожалению, Арнау-старший трагически ушел из жизни, совершив самоубийство в 2021 году.
За «Жирону» не смог сыграть Виктор Цыганков из-за травмы.
Кубок Испании. 1/32 финалу. 4 декабря
Логроньєс – Жирона – 0:0, по пенальти: 4:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мудрик может стать игроком испанского топ-клуба
Перенесенный матч пройдет 5 декабря в 18:00 во Львове