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  4. Жирону из Кубка Испании выбил левый защитник, который стал на ворота
Испания
05 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 05 декабря 2024, 05:00
119
0

Жирону из Кубка Испании выбил левый защитник, который стал на ворота

После кубкового матча имя Поля Арнау запомнят надолго

05 декабря 2024, 04:59 | Обновлено 05 декабря 2024, 05:00
119
0
Жирону из Кубка Испании выбил левый защитник, который стал на ворота
UD Logrones

19-летний испанский защитник «Логроньеса» Поль Арнау был вынужден встать в ворота после травмы основного голкипера.

В дополнительное время вратарь «Логроньеса» Энрике Ройо получил травму, а замен у команды больше не осталось. В этой ситуации защитник Арнау взял на себя роль вратаря. За оставшееся время у Поля почти не было работы, но в серии послематчевых пенальти он проявил себя, отразив удар Абеля Руиса.

Благодаря этому «Логроньес» одержал победу над «Жироной» в серии пенальти.

Примечательно, что Поль Арнау – сын бывшего вратаря «Барселоны» Франсеска Арнау. К сожалению, Арнау-старший трагически ушел из жизни, совершив самоубийство в 2021 году.

За «Жирону» не смог сыграть Виктор Цыганков из-за травмы.

Кубок Испании. 1/32 финалу. 4 декабря

Логроньєс – Жирона – 0:0, по пенальти: 4:3

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Кубок Испании по футболу Жирона Логроньес Абель Руис
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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