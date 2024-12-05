Артета оценил выступление Зинченко против Манчестера Юнайтеда. Что сказал?

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление Александра Зинченко в матче 14 тура Английской Премьер-лиги, где лондонцы комфортно обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Честь и хвала Якубу и Александру. Думаю, это первая игра в старте Кивера после долгого перерыва и ему пришлось сыграть против такого соперника и такого уровня нападающих.

То же касается Зинченко – они справились прекрасно. Мы им доверяем, они отлично подготовились, получили свой шанс и воспользовались им сполна. Очень доволен командой», – сказал испанец.

В настоящее время «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против «Манчестер Юнайтед».