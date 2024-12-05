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  4. Артета оценил выступление Зинченко против Манчестера Юнайтеда. Что сказал?
Англия
05 декабря 2024, 10:33 |
2046
0

Артета оценил выступление Зинченко против Манчестера Юнайтеда. Что сказал?

Испанец доволен действиями украинского футболиста

05 декабря 2024, 10:33 |
2046
0
Артета оценил выступление Зинченко против Манчестера Юнайтеда. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление Александра Зинченко в матче 14 тура Английской Премьер-лиги, где лондонцы комфортно обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Честь и хвала Якубу и Александру. Думаю, это первая игра в старте Кивера после долгого перерыва и ему пришлось сыграть против такого соперника и такого уровня нападающих.

То же касается Зинченко – они справились прекрасно. Мы им доверяем, они отлично подготовились, получили свой шанс и воспользовались им сполна. Очень доволен командой», – сказал испанец.

В настоящее время «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против «Манчестер Юнайтед».

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Микель Артета Александр Зинченко Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
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