5 декабря на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри состоялся матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Интернасьонал» и «Ботафого».

«Ботафого» одержал уверенную победу со счётом 1:0 благодаря голу Саварино на 5-й минуте.

Чемпионат Бразилии. 37 тур. 5 декабря

«Интернасьонал» – «Ботафого» – 0:1

Гол: Саварино, 5

Видеообзор матча: