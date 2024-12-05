05.12.2024 02:30 – FT 0 : 1
Бразилия05 декабря 2024, 09:52 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:05
53
0
Интернасьонал – Ботафого – 0:1. Уверенная победа гостей. Видео гола
Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии
05 декабря 2024, 09:52 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:05
53
0
5 декабря на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри состоялся матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Интернасьонал» и «Ботафого».
«Ботафого» одержал уверенную победу со счётом 1:0 благодаря голу Саварино на 5-й минуте.
Чемпионат Бразилии. 37 тур. 5 декабря
«Интернасьонал» – «Ботафого» – 0:1
Гол: Саварино, 5
Видеообзор матча:
События матча
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Саварино (Ботафого).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2024, 08:30 5
Анна Кравец не оставляет своих подписчиков без жаркого контента
Футбол | 05 декабря 2024, 10:49 0
Тренер рассказал о ротации в расположении лондонского клуба
Футбол | 04.12.2024, 17:46
Футбол | 04.12.2024, 13:22
Футбол | 04.12.2024, 14:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2024, 09:00 10
03.12.2024, 08:23 3
Футбол
04.12.2024, 23:59 14
03.12.2024, 09:17 2
04.12.2024, 08:53 3
04.12.2024, 07:49 1
03.12.2024, 16:07 5