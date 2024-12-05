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Чемпионат Бразилии
Интернасьонал
05.12.2024 02:30 – FT 0 : 1
Ботафого
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
05 декабря 2024, 09:52 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:05
53
0

Интернасьонал – Ботафого – 0:1. Уверенная победа гостей. Видео гола

Смотрите видеообзор матча чемпионата Бразилии

05 декабря 2024, 09:52 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:05
53
0
Интернасьонал – Ботафого – 0:1. Уверенная победа гостей. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри состоялся матч 37-го тура чемпионата Бразилии между «Интернасьонал» и «Ботафого».

«Ботафого» одержал уверенную победу со счётом 1:0 благодаря голу Саварино на 5-й минуте.

Чемпионат Бразилии. 37 тур. 5 декабря

«Интернасьонал» – «Ботафого» – 0:1

Гол: Саварино, 5

Видеообзор матча:

События матча

5’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Саварино (Ботафого).
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Интернасьонал Ботафого чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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